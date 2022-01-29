Токаев: Беспорядки в Казахстане были спланированы профессионалами

Январские беспорядки в Казахстане были спланированы профессионалами. Об этом в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он также отметил, что после беспорядков многие боевики покинули Алма-Ату, в том числе ушли в соседние республики.

По его мнению, отметил Токаев, это была спланированная акция, причем речь идет про все этапы беспорядков - "начиная с мирных протестов и заканчивая убийствами и мародерством".

- Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же, - цитирует ТАСС слова Токаева.

Также, по словам Токаева, аэропорт в Алма-Ате был захвачен для того, чтобы обеспечить проход прилетевших боевиков. В страну они прибыли под видом гастарбайтеров. Тех, кто во время беспорядков руководил атаками на административные здания, интересовали досье на сотрудников правоохранительных органов.