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29.01.2022 13:37
Рубрика: В мире

В Белом доме появилась "первая кошка Америки"

Текст: Максим Макарычев
Фото: Erin Scott / AP Фото: Erin Scott / AP
Фото: Erin Scott / AP

Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден добавили в семью зеленоглазую полосатую кошку из Пенсильвании. Это первый представитель семейства кошачьих после того, как президент Джордж Буш завел кошку, получившую спорное имя Индия.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Двухлетняя Уиллоу присоединилась к Коммандеру, недавно приобретенному щенку немецкой овчарки, который следует за двумя другими немецкими овчарками Байденов - Чемпионом и Мейджором. Чемпион умер в июне в возрасте 13 лет, а трехлетний пес Мейджор был отправлен в приют за агрессивное поведение, уточняет Assоciated Press.

Животные имеют долгую историю в Белом доме. У всех американских лидеров были домашние любимцы, за исключением президентов Джеймса К. Полка и Дональда Трампа. Было несколько пони и много лошадей, в том числе самые первые домашние животные, которые поселились в Белом доме с президентом Джоном Адамсом и первой леди Эбигейл. У них были лошади по имени Клеопатра и Цезарь, а также собаки Юнона и Сатана. Кэролайн Кеннеди, дочь Джона Ф. Кеннеди, и ее друзья любили кататься на ее пони Макарони на Южной лужайке вместе с еще одним пони по имени Текс, но Макарони обычно содержалась в доме семьи Кеннеди в Вирджинии.

В Белом доме когда-то были собственные конюшни, которыми пользовались многие президенты, последним из которых был Теодор Рузвельт. Как бывший владелец ранчо, он любил лошадей. Сыновья Рузвельта Квентин и Кермит однажды провезли своего пони на второй этаж Белого дома в лифте, чтобы навестить больного брата. Конюшни Белого дома пострадали в результате пожара в 1864 году, в результате которого погибло несколько лошадей и пони Авраама Линкольна и его детей. Есть один рисунок потрясенного Линкольна, который тщетно пытается спасти любимого пони сына Тэда.

Бо, самец португальской водяной собаки, присоединился к семье Барака Обамы в Белом доме в апреле 2009 года. Санни, самка той же породы, появилась в августе 2013 года. Среди домашних животных президента Джона Тайлера была пара гигантских ирландских волкодавов. Он подарил их своей второй жене Джулии. У Теодора Рузвельта, страстного любителя животных, были собаки, змеи, морские свинки и, по некоторым сведениям, даже одноногий петух.

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