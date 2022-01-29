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29.01.2022 14:53
Рубрика: В мире

В Саппоро открыли Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов

Текст: Александр Ленин
Фото: Генконсульство России в Саппоро Фото: Генконсульство России в Саппоро
Фото: Генконсульство России в Саппоро

На самом северном японском острове Хоккайдо прошло открытие Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Об этом говорится в публикации генерального консульства РФ в Саппоро на странице в Facebook.

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К участникам торжественной церемонии с видеопосланием обратился глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. "Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем тем, кто участвует в развитии российско-японских отношений", - заявил руководитель японского внешнеполитического ведомства.

По его словам, мероприятия обменов начались в январе 2020 года, но под влиянием пандемии коронавируса было принято решение продлить срок их проведения на один год. Хаяси добавил, что на сегодняшний день было осуществлено более 340 проектов обменов, в том числе с задействованием онлайн-формата, в которых в общей сложности приняли участие более 1,3 миллиона человек. "Именно межчеловеческие обмены являются основой для углубления взаимопонимания и построения доверительных отношений", - резюмировал японец.

Приветственную речь в адрес участников мероприятия направил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Сегодня 80 субъектов России поддерживают с Японией торгово-экономические связи, добиваясь комфортных условий для работы инвесторов. Среди лидеров - Москва, Санкт-Петербург, Московская и Кемеровская области, Сахалин и Приморье. Мы за то, чтобы проектов в этих и других регионах становилось как можно больше", - подчеркивается в обращении, которое от имени своего начальника зачитал заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

В свою очередь посол РФ в Японии Михаил Галузин, который по случаю церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов посетил Саппоро, выразил надежду на создание за счет предстоящих мероприятий добротного задела для активизации взаимовыгодного сотрудничества России и Японии в различных областях. По словам дипломата, наши страны могут нарастить взаимодействие в таких сферах, как энергетика, нефтехимия, здравоохранение, сельское и лесное хозяйство, городская среда, информационные технологии, производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Необходимо поощрять и поддерживать устремления местных властей к возобновлению контактов по мере преодоления пандемии", - добавил российский посол. Он отдельно указал на особое значение межрегиональных контактов для укрепления взаимопонимания и доверия между народами наших государств.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"В последние годы фиксируем растущий интерес японских регионов к налаживанию кооперации с субъектами Российской Федерации - не только с Дальним Востоком, но и с европейской частью нашей страны. В настоящее время 49 административных образований Японии охвачены побратимскими связями или соглашениями о сотрудничестве с Россией", - проинформировал дипломат.

По словам Михаила Галузина, Япония является для России важным партнером. "Даже в условиях непростой международной обстановки российско-японские отношения в целом поступательно развиваются по широкому спектру направлений. Они играют важную роль не только с точки зрения реализации национальных интересов в двустороннем контексте, но и как один из ключевых факторов обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона", - подытожил он.

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