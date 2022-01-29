В Венгрии считают нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО

Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооруженных сил, в связи с чем размещение каких-либо подразделений НАТО на территории страны нецелесообразно. Об этом в эфире радиостанции InfoRádió заявил министр обороны Тибор Бенке.

"Венгрия уже создала такие национальные силы, сформировала такой национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения", - цитирует РИА Новости главу венгерского минобороны.

При этом Бенке подтвердил, что США и НАТО ведут переговоры со всеми странами на восточной границе альянса, граничащими с Украиной или с Россией.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что страны-члены НАТО рассматривают возможность создания новых боевых подразделений в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Такие подразделения будут похожи на те, что сейчас действуют в странах Прибалтики и Польше.

Напомним, американский президент Джо Байден уже заявил, что США готовы к переброске войск в страны Восточной Европы. Конкретную дату он не назвал. Но, по его словам, такой шаг будет предпринят "в ближайшем будущем".