Новости

Байден объявил о переброске войск США в страны ЕС в ближайшее время 02:20
Гинцбург объяснил появление нового вируса NeoCov в ЮАР постоянной мутацией 01:33
Президенты Украины и Франции обсудили работу "нормандского формата" 01:00
В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона" 01:00
Анна Кузнецова призвала депутатов проконтролировать помощь онкобольным 00:52
Детский омбудсмен Львова-Белова утвердила структуру общественного совета 00:46
Суд отклонил претензии Шатунова к Роспатенту по второму бренду "Ласковый май" 00:40
Фильм "Серебряные коньки" стал триумфатором "Золотого орла" 28.01.2022
РФ направила ноту Грузии из-за антироссийской акции у Посольства Швейцарии 28.01.2022
Женщина бросила ребенка в вольер с медведем в зоопарке Ташкента 28.01.2022
Минздрав сообщил о том, как подростки переносят прививки от ковида 28.01.2022
Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию 28.01.2022
Глава ФАС рассказал о контроле за ценами на жизненно важные лекарства 28.01.2022
МИД РФ направил в ЕС ноту о запрете отдельным лицам посещать Россию 28.01.2022
Объем ипотеки растет из-за цен на жилье 28.01.2022
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января 28.01.2022
Зеленский обвинил СМИ в нагнетании обстановки вокруг якобы "вторжения России" 28.01.2022
"Спартак" упустил победу в первом матче Ваноли 28.01.2022
Синод РПЦ призвал Александрийскую церковь отказаться от поддержки раскола 28.01.2022
Абрамченко: В развитии Сибири будет использован кластерный подход 28.01.2022
Путин подписал указ о создании ЭКЦ комиссий Госсовета 28.01.2022
Скончался один член экипажа разбившегося под Ульяновском вертолета 28.01.2022
НАТО рассматривает возможность наказать Украину за провокации 28.01.2022
На Окинаве выступили против полетов авиации США 28.01.2022
Президент Лукашенко: Жители Литвы никогда не будут врагами для Беларуси 28.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
29.01.2022 02:20
Рубрика: В мире

Байден объявил о переброске войск США в страны ЕС в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов перебросить в страны Восточной Европы американские войска.

Американский лидер не стал называть конкретной даты, сказав, что данный шаг будет предпринят "в ближайшем будущем". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reurers.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Столтенберг: НАТО не будет направлять войска на Украину

На минувшей неделе в Белом доме заявили, что США не собираются отправлять американских военнослужащих на Украину. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки подчеркнула, что у главы государства "нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину".

При этом она упомянула Североатлантический альянс, который и создан для решения проблем в Европе.

Экс-президент США Дональд Трамп заговорил о третьей мировой войне, узнав о планах Байдена отправить американских военных в ЕС. "Это безумие. И такое никогда бы не произошло при мне", - заявил бывший американский лидер.

В мире США В мире Европа Международные организации НАТО

Главное сегодня

Гинцбург объяснил появление нового вируса NeoCov в ЮАР постоянной мутацией
В Роспотребнадзоре рассказали об одном из самых необычных симптомов "омикрона"
Минтруд предложил ввести с 2023 года единый тариф на страховые взносы
Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну
Антонов: Почти 30 сотрудников посольства РФ покинут США к 30 января
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку