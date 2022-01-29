Байден объявил о переброске войск США в страны ЕС в ближайшее время

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов перебросить в страны Восточной Европы американские войска.

Американский лидер не стал называть конкретной даты, сказав, что данный шаг будет предпринят "в ближайшем будущем". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Reurers.

На минувшей неделе в Белом доме заявили, что США не собираются отправлять американских военнослужащих на Украину. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки подчеркнула, что у главы государства "нет ни намерения, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину".

При этом она упомянула Североатлантический альянс, который и создан для решения проблем в Европе.

Экс-президент США Дональд Трамп заговорил о третьей мировой войне, узнав о планах Байдена отправить американских военных в ЕС. "Это безумие. И такое никогда бы не произошло при мне", - заявил бывший американский лидер.