Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца

Вирусолог Сергей Нетесов озвучил свой прогноз, как долго продлится пятая волна COVID-19 в России. "Надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой - месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал - меньше 60 процентов", - цитирует эксперта РИА Новости.

А вот вирусолог Петр Чумаков считает, что уже после 10 февраля волна COVID-19 в России пойдет на спад. "Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится", - отметил он.

Напомним, эпидситуация в РФ ухудшилась из-за стремительного распространения штамма "омикрон", который активно вытесняет вариант "дельта". Медики уже не раз говорили, что "омикрон" более заразный, но менее патогенный.

Например, за минувшие сутки в Москве с коронавирусом были госпитализированы только 1383 человека. Это 6 процентов от общего числа заболевших. А при "дельте" этот показатель доходил до 20 процентов. Система здравоохранения справляется с нагрузкой.