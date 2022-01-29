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29.01.2022 03:18
Рубрика: Общество

Вирусолог Нетесов: Пятая волна COVID-19 в России продлится четыре месяца

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вирусолог Сергей Нетесов озвучил свой прогноз, как долго продлится пятая волна COVID-19 в России. "Надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой - месяца на два-три-четыре. У нас в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал - меньше 60 процентов", - цитирует эксперта РИА Новости.

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А вот вирусолог Петр Чумаков считает, что уже после 10 февраля волна COVID-19 в России пойдет на спад. "Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится", - отметил он.

Напомним, эпидситуация в РФ ухудшилась из-за стремительного распространения штамма "омикрон", который активно вытесняет вариант "дельта". Медики уже не раз говорили, что "омикрон" более заразный, но менее патогенный.

Например, за минувшие сутки в Москве с коронавирусом были госпитализированы только 1383 человека. Это 6 процентов от общего числа заболевших. А при "дельте" этот показатель доходил до 20 процентов. Система здравоохранения справляется с нагрузкой.

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