Врач назвал симптомы "омикрона", которые неотличимы от других вирусов

Для любых вирусных заболеваний характерны головные боли и астения - состояние, характеризующееся быстрой утомляемостью и высокой раздражительностью. Эти же симптомы характерны для заболевания штаммом коронавируса "омикрон", который может вызывать ломоту в теле и практически любого рода боль.

Об этом рассказала терапевт Марина Астафьева, напомнив, что эти признаки - лишь начало заболевания. При наличии хронических болезней, например, рака, диабета или аутоиммунных процессов, людям приходится тяжелее всего, и для них головная боль и астенизация - "самое легкое, что можно представить".

"Безусловно, когда в организм попадает вирус, это идет отравление, если говорить простым языком и не вдаваться в разные сложные медицинские схемы, - объяснила она в беседе с телеканалом "Звезда". - Это отравление. Причем страшное отравление, которое дает осложнение и на почки, и на все органы, и на легочную ткань. И безусловно боли, а именно головная боль, астения, слабости, они будут обязательно присутствовать прямо вот в первое время".

По словам опрошенных "РГ" экспертов, кроме утомляемости, головных болей, боли в горле, кашля и температуры (то есть классических признаков ОРЗ и гриппа) отличительной особенностью "омикрон"-штамма может быть разнообразная сыпь и раздражение на коже - от пятен до пузырьков. Этот симптом, как правило, пропадает при приеме противовирусных препаратов.

Штамм "омикрон" был впервые выявлен в ноябре прошлого года, сейчас он активно вытесняет "дельта"-штамм коронавируса по всему миру, в том числе в России. Он характеризуется высокой заразностью и относительно более низкой патогенностью, однако люди с хроническими заболеваниями все еще остаются в группе риска. Для защиты организма медики рекомендуют вакцинироваться полным циклом против COVID-19 и своевременно пройти ревакцинацию.

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