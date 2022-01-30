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30.01.2022 15:26
Рубрика: Культура

Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный"

Текст: Андрей Васянин
На 86-м году ушел из жизни Леонид Куравлев. Актер Александр Михайлов работал с Куравлевым на фильмах "Змеелов" и "Гангстеры в океане". Как это было, он поделился с "РГ".

- Ушел замечательный, неповторимый русский артист. У нас было несколько общих работ - например, в "Змеелове", например, в "Гангстерах в океане" 1991 года, собравшем целое созвездие: я сыграл в одной компании с Куравлевым, Дуровым, Джигарханяном, мы вместе разъезжали по "Америкам и Сингапурам". У Лени там была запоминающаяся роль - старшего матроса Собакина, про которого в фильме говорили - "он не подведет". Он и в жизни был таким: надежным и спокойным. Многие его герои - люди странные, своеобразные, часто недалекие. Леня же, как все актеры его амплуа, сожалел, что ему так и не досталось жесткой, драматической роли. Но он и без того создал целый мир образов, интонаций, настроений. Уникальный мир.

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