Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный"

- Ушел замечательный, неповторимый русский артист. У нас было несколько общих работ - например, в "Змеелове", например, в "Гангстерах в океане" 1991 года, собравшем целое созвездие: я сыграл в одной компании с Куравлевым, Дуровым, Джигарханяном, мы вместе разъезжали по "Америкам и Сингапурам". У Лени там была запоминающаяся роль - старшего матроса Собакина, про которого в фильме говорили - "он не подведет". Он и в жизни был таким: надежным и спокойным. Многие его герои - люди странные, своеобразные, часто недалекие. Леня же, как все актеры его амплуа, сожалел, что ему так и не досталось жесткой, драматической роли. Но он и без того создал целый мир образов, интонаций, настроений. Уникальный мир.