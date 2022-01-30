Дальнобойщики заблокировали столицу Канады

После недельного путешествия по Канаде в субботу в столицу страны Оттаву прибыла колонна грузовиков, припарковавшись на улицах в центре города возле парламента и могилы Неизвестного солдата. Еще сотни дальнобойщиков остановились на ночь на большой стоянке для грузовиков в Арнприоре к западу от Оттавы.

Дальнобойщики протестуют против принудительной вакцинации и ограничительных мер против COVID-19, введенных властями страны. Организаторы уверяют, что акция будет проходить мирно, но полиция заявила, что готова к провокациям. Высокопоставленный сотрудник службы безопасности канадского парламента посоветовал законодателям "запереть двери" на фоне сообщений о том, что их частные дома могут подвергнуться нападению, отмечает Fox News.

Марш прозвали "Конвоем свободы", и о нем заговорила вся страна. Движение было вызвано мандатом на вакцинацию дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, введенным либеральным правительством премьер-министра Джастина Трюдо 15 января. Новая непопулярная мера требует, чтобы непривитые канадские дальнобойщики пересекали границу двух стран и помещались в карантин после возвращения домой. В этой связи "Свободная коалиция дальнобойщиков" и представители консервативных групп начали организовывать марш по стране. Он начался в западной Канаде и достиг своей кульминации в выходные в Оттаве. В социальных сетях были размещены кадры, на которых видно, как все большее количество дальнобойщиков присоединяется к маршу, а канадцы приветствуют колонну с национальными флагами по пути ее следования по стране.

Организаторы акции собрали 5,4 миллиона долларов от почти ста тысяч доноров. Дальнобойщики планируют остаться в центре Оттавы возле Парламентского холма как минимум до понедельника. Тем временем их требования выросли от отмены мандата на вакцинацию на границе для водителей до аннулирования такой меры по всей стране. В субботу в Оттаве к ним присоединились около десяти тысяч граждан, чтобы выразить протест против требований вакцинации, масок и блокировок.

Многие канадцы, настроенные против Трюдо, и оппозиционные политики, разочаровались в его мерах по борьбе с пандемией, которые они считают "политическим перегибом". Ранее сообщалось, что канадский премьер с семьей в субботу был вынужден сменить резиденцию из соображений безопасности.