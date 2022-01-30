Геннадий Онищенко: Коронавирус повторяет путь гриппа

"Он повторяет путь гриппа. У нас же каждый год грипп в той или ной мере обуславливает эпидемический и пандемический подъемы заболеваемости, но каждый раз мы встречаемся с новым генетическим вариантом уже известного гриппа", - считает Онищенко.

Как пояснил специалист, главное, что нужно сейчас делать - это не давать коронавирусу мутировать в сторону преодоления иммунитета.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение, что штамм "омикрон" может остановить пандемию коронавируса. По его словам, бесконечные количества новых вариантов COVID-19 возникают постоянно.