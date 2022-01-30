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30.01.2022 20:05
Рубрика: Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус повторяет путь гриппа

Текст: Алексей Рыбин
Вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус повторяет путь гриппа. По его словам, которые приводит KP.RU, сейчас есть все основания говорить о том, что COVID-19 дрейфует в сторону сезонности.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

"Он повторяет путь гриппа. У нас же каждый год грипп в той или ной мере обуславливает эпидемический и пандемический подъемы заболеваемости, но каждый раз мы встречаемся с новым генетическим вариантом уже известного гриппа", - считает Онищенко.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Как пояснил специалист, главное, что нужно сейчас делать - это не давать коронавирусу мутировать в сторону преодоления иммунитета.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение, что штамм "омикрон" может остановить пандемию коронавируса. По его словам, бесконечные количества новых вариантов COVID-19 возникают постоянно.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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