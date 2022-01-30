Гинцбург не уверен, что "омикрон" станет последним штаммом коронавируса

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение, что штамм "омикрон" может остановить пандемию коронавируса.

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия пандемии коронавируса, так как это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19",- заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

По его мнению, борьба с коронавирусом пока не закончена.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила "Российской газете", что "омикрон", связываясь с рецепторами внутри сосудов, повреждает стенки сосудов и запускает механизмы сосудистого спазма и тромбообразования.

А более высокая, чем при инфицировании предыдущими штаммами, частота васкулитной сыпи, в первую очередь, у детей, подтверждает более агрессивное воздействие нового варианта на сосудистую систему.