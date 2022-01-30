Гинцбург не уверен, что "омикрон" станет последним штаммом коронавируса

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия пандемии коронавируса, так как это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19",- заявил он в эфире телеканала "Россия-1".
По его мнению, борьба с коронавирусом пока не закончена.
Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила "Российской газете", что "омикрон", связываясь с рецепторами внутри сосудов, повреждает стенки сосудов и запускает механизмы сосудистого спазма и тромбообразования.
А более высокая, чем при инфицировании предыдущими штаммами, частота васкулитной сыпи, в первую очередь, у детей, подтверждает более агрессивное воздействие нового варианта на сосудистую систему.