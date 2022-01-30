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30.01.2022 14:46
Рубрика: Общество

Гинцбург не уверен, что "омикрон" станет последним штаммом коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение, что штамм "омикрон" может остановить пандемию коронавируса.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия пандемии коронавируса, так как это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19",- заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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По его мнению, борьба с коронавирусом пока не закончена.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила "Российской газете", что "омикрон", связываясь с рецепторами внутри сосудов, повреждает стенки сосудов и запускает механизмы сосудистого спазма и тромбообразования.

А более высокая, чем при инфицировании предыдущими штаммами, частота васкулитной сыпи, в первую очередь, у детей, подтверждает более агрессивное воздействие нового варианта на сосудистую систему.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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