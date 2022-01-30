Гинцбург: Центр Гамалеи готов исследовать новые платформы для вакцин от COVID

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов подать документы в Минздрав России для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против коронавируса. Об этом рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

По его словам, специалисты центра готовят новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Это необходимо для того, чтобы защититься от следующих возможных мутаций.

"Уже начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний", - цитирует ТАСС ученого.

Ранее Гинцбург рассказал, что использование назальной вакцины поможет не только от тяжелых форм заболевания при штамме коронавируса "омикрон", но и от инфицирования. Назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм. При этом она не отменяет обычную прививку, а дополняет ее.