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30.01.2022 01:27
Рубрика: Общество

Гинцбург: Центр Гамалеи готов исследовать новые платформы для вакцин от COVID

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов подать документы в Минздрав России для получения разрешений на проведение исследований новых платформ для вакцин против коронавируса. Об этом рассказал директор Центра Александр Гинцбург.

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По его словам, специалисты центра готовят новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Это необходимо для того, чтобы защититься от следующих возможных мутаций.

"Уже начинается подача документов на получение разращения для проведения испытаний", - цитирует ТАСС ученого.

Ранее Гинцбург рассказал, что использование назальной вакцины поможет не только от тяжелых форм заболевания при штамме коронавируса "омикрон", но и от инфицирования. Назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм. При этом она не отменяет обычную прививку, а дополняет ее.

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