"По линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - отметил министр. Если они отказываются придерживаться этого принципа, Москва ждет пояснений, почему НАТО и ОБСЕ отвергают его. Как подчеркнул Лавров, от этого ответа будут зависеть дальнейшие действия России.

Как обратил внимание глава МИД РФ, у России возникли серьезные проблемы, потому что Запад поступил непорядочно, нарушив свои обещания. "Мы стали мудрее. Говорят, что учатся только на своих ошибках. Теперь мы знаем, чего стоят слова Запада", - заявил Лавров. По его словам, Москва будет добиваться "не только заверений, политических обязательств "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации".

Что касается потенциального членства Украины в НАТО, то, по мнению Лаврова, она не готова к этому и "никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает". Тем не менее на Западе ее хотят туда затянуть. "Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов альянса", - подчеркнул глава МИД. По его словам, заверения, что альянс - оборонительный, тут не помогут, поскольку линия "обороны" все время вдвигается восточнее и уже вплотную приблизилась к России. К тому же после бомбежек Югославии, вторжения в Ливию, поведения в Афганистане такое определение НАТО совершенно не подходит.

"Когда шла "холодная война" и существовала Берлинская стена, было понятно, какую территорию оборонять. Стены не стало, в рамках ОБСЕ мы провозгласили вечную дружбу, неделимость безопасности, солидарность, договорились, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других - они продолжают принимать страны", - отметил Лавров.