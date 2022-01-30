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30.01.2022 17:08
Рубрика: Общество

Москалькова: С героями Куравлева связаны самые теплые воспоминания

Текст: Елена Яковлева
С культовыми героями Куравлева связаны добрые и теплые воспоминания, считает Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала невосполнимой утратой  смерть актера Леонида Куравлева. Она написала об этом в своем Instagram. Образы культовых героев, созданные актером, по ее словам, вызывают самые теплые воспоминания.

Фото: www.kino-teatr.ru
Вдова Караченцова эмоционально прокомментировала смерть Леонида Куравлева

Она выразила соболезнования родным и близким скончавшегося на 86-м году жизни актера.

Куравлев был ярко выраженным характерным актером. Дебютировал он в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет". Но своеобразной вершиной его творчества стали съемки в фильмах Василия Шукшина. Невозможно забыть его находчивого вора и беспардонного путешественника во времени Жоржа Милославского в фильме Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" или Шуру Балаганова в "Золотом теленке" Михаила Швейцера.

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