Новый ГОСТ должен повысить безопасность пешеходов

Разработана окончательная редакция нового национального стандарта, который должен повысить безопасность пешеходов. Впрочем, "Союз пешеходов" считает, что в проекте стандарта много недоработок, которые не прибавят безопасности самым незащищенным участникам дорожного движения. Союз направил разработчику проекта свои предложения (имеются в распоряжении "Российской газеты").

Итак, новый ГОСТ "Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования" разработан ФАУ "РОСДОРНИИ". В нем предлагается оптимизировать работу светофоров на регулируемых переходах, в том числе с помощью вызывного табло и систем автоматического обнаружения пешеходов.

Также предусматривается снизить скорость в зонах нерегулируемых переходов с помощью знаков, приподнятых переходов, искусственных неровностей и шумовых полос.

Запланировано улучшение видимости пешеходов и этих переходов при помощи обустройства их средствами сигнальными фонарями и светодиодными маячками.

Кроме того, предполагается обустраивать островки безопасности защитой от выезда на них транспорта (рефюжами), - а также делиниаторами - столбиками или пластинами, разделяющими потоки. А тротуары отделять от проезжей части сплошной посадкой кустарника, которые исключают выход на нее пешеходов вне установленных для этого мест.

Предусмотрены меры по успокоению движения с помощью кольцевых пересечений, сокращения числа полос движения или уменьшения их ширины, организация зигзагообразного движения.

Что же в проекте не устраивает пешеходов?

Как сообщил "РГ" глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов, наряду с предлагаемыми прогрессивными решениями, апробированными в странах Европы и реально повышающими безопасность пешеходов, в проекте есть недоработки и противоречия, которые могут негативно повлиять на ситуацию.

Так, по его словам, в обществе распространено заблуждение, что регулируемые пешеходные переходы гораздо безопаснее нерегулируемых. Но это не так. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за 2012-2020 годы в России вероятность наезда на пешехода на регулируемых пешеходных переходах почти в два раза больше, чем на нерегулируемых. В частности, в 2020 году 28% летальных наездов на пешеходов было совершено на регулируемых пешеходных переходах, численность которых составляет 17% от всех пешеходных переходов в России. А 72% наездов было совершено на нерегулируемых пешеходных переходах, численность которых составляет 83% от всех пешеходных переходов. Таким образом, вероятность наездов на пешеходов на регулируемых пешеходных переходах в процентном соотношении 1,9 раза превышает вероятность наезда на нерегулируемых переходах.

Вероятность наездов на пешеходов на регулируемых пешеходных переходах почти в два раза превышает вероятность наезда на нерегулируемых

Проект ГОСТа для повышения безопасности таких переходов предлагает лишь применение звуковых и тактильных сигналов для лиц с нарушением функций зрения или слуха. Но проблема не в этом. Проектом предусмотрено, что время ожидания пешеходами разрешающего сигнала светофора не должно превышать 90 секунд при интенсивности движения транспортных средств более 700 машин в час на полосу движения, без учета пешеходного потока. Таким образом, за 90 секунд могут проехать 18 автомобилей, а ждать их будут, может быть, 100 пешеходов. Очевидно, что ждать будут не все. В результате будут происходить наезды. Время ожидания должно определяться не только по интенсивности автомобильного, но и пешеходного движения.

Проект устанавливает требования по снижению скорости при проезде нерегулируемых переходов. И не предусматривает того же для регулируемых. А они также нуждаются в снижении скорости с помощью знаков, установки приподнятых переходов, а также в островках безопасности.

Проект допускает устройство парковок с частичным заездом на тротуар. Но ширина тротуара определяется исходя из интенсивности пешеходного потока, отнимать у пешеходов часть тротуара для стоянки автотранспорта, причем без ограждений, означает создание для пешеходов затруднений при движении по тротуару, подвержение их опасности.

Новый стандарт допускает устройство велополос на тротуарах. Но как будут на ней разъезжаться встречные велосипеды? Возможно предусмотреть велополосу на одной стороне дороги, предназначенную для их движения в обоих направлениях. А на другой стороне оставить тротуар только для пешеходов, чтобы не создавать конфликтных ситуаций.

Ну и, наконец, сколько раз говорилось об опасности нерегулируемых переходов на дорогах с четырьмя полосами движения (по две в противоположных направлениях). Проект ГОСТ допускает такие переходы на улицах, где скорость ниже 60 км/ч. Но ни интенсивность транспорта, ни его скорость не избавят от ситуации, когда один автомобиль закроет видимость другому, да и самим пешеходам. Это запланированные наезды на пешеходов, считает Владимир Соколов.