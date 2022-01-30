NYT: Санкции США против России ударят по мировой экономике

Возможные санкции США против России могут вызвать "финансовую панику" и нанести серьезный удар по мировой экономике. Об этом пишет газета The New York Times. По мнению авторов статьи, ограничительные меры в отношении Москвы могут стать потрясением для экономик ряда стран, особенно европейских, и поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Санкции "могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники", цитирует публикацию РИА Новости. Отмечается также, что данный шаг Вашингтона нанесет вред и самим американцам - от миллиардеров до госчиновников и семей среднего класса.

Антироссийские санкции могут повлечь и серьезные ответные меры Москвы, считают аналитики New York Times. Они раскритиковали риторику Вашингтона, поскольку ранее никто не пытался ввести обширные санкции против столь крупных экономик, как российская.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что новые санкции США против России будут эквивалентны разрыву отношений. Он добавил, что такое развитие событий не входит в чьи-либо интересы. По словам главы МИД РФ, в Вашингтоне понимают последствия.