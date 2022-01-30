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30.01.2022 14:18
Рубрика: Власть

Ольга Любимова: Для режиссеров работа с Куравлевым становилась большой удачей

Текст: Инга Бугулова
Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Леонида Куравлева.
"Всё для Вас" (1964) Фото: www.kino-teatr.ru "Всё для Вас" (1964) Фото: www.kino-teatr.ru
"Всё для Вас" (1964) Фото: www.kino-teatr.ru

Народный артист России, напомним, умер на 86-м году жизни в Москве. Министр культуры назвала его "человеком исключительного таланта и невероятной творческой энергии".

Фото: kino-teatr.ru
Умер Леонид Куравлев. "РГ" вспоминает любимые роли артиста

"С его именем связана целая эпоха отечественного кинематографа. Своей проникновенной игрой и артистическим темпераментом он с первых ролей покорил сердца миллионов зрителей", - говорится в Telegram Любимовой.

Ольга Любимова также отметила, что "для многих известных режиссеров сотрудничество с Леонидом Вячеславовичем становилось большой удачей, а коллеги в нем ценили высокий профессионализм, умение удивительно точно передать авторский замысел и раскрыть глубину образа".

Народный артист России Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Причина смерти не называется, но в последнее время он много болел. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

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