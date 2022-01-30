Опасный изъян обнаружен в функции бесконтактных платежей на iPhone

Внедрение в iPhone функции приема платежей пластиковыми картами без использования платежных терминалов, скорее всего, будет происходит через технологию NFC. Это чревато несанкционированных снятием денег с телефона, если он лежит, например, в кармане и его экран не заблокирован.

"При потенциальной выгоде для бизнеса появятся вполне реальные риски для пользователей: технология NFC, планируемая к использованию, хоть и имеет короткий радиус действия, но все же не блокируется текстилем. А так как теперь для считывания карты не будет требоваться наличия громоздкого терминала, возрастает риск несанкционированного снятия средств с незаблокированного телефона в кармане джинсов или куртки", - объяснила РИА Новости менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова.

Аналогичная система бесконтактной оплаты уже внедрена на телефонах Samsung, а о внедрении функции на устройствах Apple предстоящей весной сообщало агентство Bloomberg.

Технология бесконтактного обмена данными NFC имеет малый радиус действия - от 2 до 10 см, она позволяет использовать смартфон как кредитную карту или электронный кошелек, для платежа достаточно поднести телефон, например, к считывателю в турникете. При этом эксперты неоднократно указывали на необходимость доработки функции, так как смартфон с NFC активно используется злоумышленниками.