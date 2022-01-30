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30.01.2022 09:03
Рубрика: Экономика

Опрос показал, сколько россиян могут позволить себе откладывать деньги

Текст: Анастасия Селиванова

26% россиян ежемесячно делают накопления, при этом чуть более половины из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил аналитический центр университета "Синергия" по итогам опроса пяти тысяч граждан РФ.

Фото: istock
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Из числа тех, кто делает накопления, отложить сразу до десяти тысяч рублей могут себе позволить только 20% респондентов, до 20 тысяч рублей - 9%, больше этой суммы - лишь 7%.Чаще всего отложенные средства идут на покупку недвижимости, автомобиля, бытовой техники, на путешествия, образование, на "черный день" или в качестве "подушки безопасности" к пенсии, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года схожие порос проводил Superjob: тогда выяснилось, что у 43% россиян отсутствуют какие-либо сбережения, и в случае потери работы продержаться на собственных накоплениях в течение полугода смог бы только каждый десятый. Чаще всего накопления себе не могут позволит люди с заработком менее 50 тысяч рублей в месяц.

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