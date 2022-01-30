Пять плюсов и минусов кроссовера Opel Сrossland

Самый компактный кроссовер марки Opel обладает передовыми решениями от немецких инженеров, равно как заимствованиями из моделей, базирующихся на французской платформе PF1. "РГ" выяснила, с какими основными плюсами и минусами Opel Сrossland приходится сталкиваться российским покупателям.

Плюсы

Современный дизайн

Самый компактный Opel на нашем рынке подкупает небанальным дизайном, в котором чувствуется, с одной стороны, стилистическое наследие марки Opel, а с другой - свежие экспрессивные ходы типа глянцевой панели Vizor на месте фальшрадиаторной решетки, диагональные выштамповки боковин и парящая крыша, которая может быть контрастного оттенка.

Накладки из некрашеного пластика по периметру кузова - это в свою очередь вклад в практичность, равно как боковые двери, закрывающие пороги и соответственно защищающие вашу одежду от грязи.

Серьезности облику придает также клиренс 166 мм (под защитой картера двигателя - и вовсе 180 мм), который вкупе с небольшими кузовными свесами облегчает движение по проселку. Ну и, как другие Opel новой волны, Сrossland может похвастаться современной светодиодной оптикой рефлекторного типа с адаптивным алгоритмом смены ближнего света на дальний и функционалом подсветки поворотов.

Практичный форм-фактор

Фото: Пресс-служба Opel

Важная особенность Сrossland - это черты минивэна, то есть автомобиля, форм-фактор которого ориентирован на семейные потребности. Идеологически и конструктивно Сrossland близок в этом смысле модели Meriva - машине с компактными габаритами, смещенными вперед фронтальными стойками, высокой крышей и просторным для своих габаритов салоном.

Так же, как и у этого идеологического преемника, двери здесь распахиваются на широкий угол, а диван можно смещать вперед и назад, облегчая процесс высадки и посадки, равно как загрузки и разгрузки багажника.

Фото: Пресс-служба Opel

Кстати, багажное отделение Сrossland на 410 л в базовом варианте (и 520 литров, если сдвинуть диван вперед) выполнено двухуровневым, так что вы можете либо понизить уровень для перевозки громоздкого багажа, либо хранить в нижнем ярусе нужные вам мелочевку и инструмент. В то же время, поскольку центральная секция дивана складывается отдельно, имеем "лыжный" лючок для перевозки длинномеров.

Фамильный комфорт

Фото: Пресс-служба Opel

Важное преимущество, реализованное в салоне - передние кресла, имеющие сертификат ассоциации немецких врачей-ортопедов AGR. В старших комплектациях они настраиваются с помощью сервопривода в 14-ти направлениях, имеют регулируемый поясничный упор, а также возможность регулировки длины подушек. Как следствие, в таких сидушках не устаешь. Валики боковой поддержки при этом уверенно держат тела водителя и переднего пассажира в быстрых поворотах.

Еще и диапазоны регулировок руля по высоте и вылету обширны. В итоге обеспечить удобное положение за рулем - не проблема. Диван же напоминает аналоги у соразмерных малолитражек Peugeot и Citroen, и это тоже плюс. Он смещается продольно (как целиком, так и отдельными секциями) в диапазоне 150 мм и складывается в ровный пол, и у него регулируется спинка по наклону. В том числе из-за такого гуттаперчевого заднего ряда на "галерке" получаем "внеклассовый" простор.

Еще один важный бонус - информативный проекционный дисплей, также от собратьев из PSA. За доплату доступна площадка для индуктивной зарядки смартфона. К мультимедиа подключаются смартфоны, а камера заднего вида умеет увеличивать масштаб объектов за "кормой" и эмулировать круговой обзор. В списке опций числятся также автопарковщик, панорамная крыша, индукционная зарядка, отделка сидений перфорированной кожей, полный обогрев ветрового стекла и обогрев руля.

Драйверская школа

Фото: Пресс-служба Opel

Несмотря на достаточно короткую колесную базу (2604 мм) компактный "немец" уверенно держится на высоких скоростях на шоссе, а в связке поворотов радует обратной связью на "длинном" (3 оборота от упора до упора) руле и предсказуемостью реакций - в общем, демонстрирует типично немецкие настройки подвески, рассчитанные на хорошие европейские дороги.

Мотор, даром что безальтернативный и лишь трехцилиндровый, работает отменно. Кстати, это 1,2-литровый бензиновый агрегат на 110 л.с. является четырехкратным лауреатом конкурса "Engine of the Year"! Обласканный экспертами движок отлично ладит с не менее популярным и надежным 6-диапазонным "автоматом" Aisin. Держать темп трафика и в городе, и на трассе удается без проблем.

Умная электроника

Фото: Пресс-служба Opel

Такое эффективное ноу-хау, как система IntelliGrip (аналог Grip Control концерна PSA), предлагает на выбор один из пяти режимов работы: "Стандартный", "Снег", "Грязь", "Песок" и ESP-off.

Тасуя их, водитель получает ощутимые преимущества в сравнении с "переднеприводниками" без таких систем на скользких и рыхлых поверхностях. В оснащение входит также редкий в этом сегменте ассистент движения на спуске.

О безопасности же заботятся системы контроля слепых зон, предупреждения о выходе из полосы, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, предотвращения фронтального столкновения и контроля усталости водителя. Упомянем также такие пункты адаптации для России, как металлическая защита двигателя, малоразмерное запасное колесо, более емкий аккумулятор и усиленная шумоизоляция. Отлично и то, что модель имеет пятизвездный рейтинг безопасности Euroncap.

Минусы

Не самая передовая архитектура

Фото: Пресс-служба Opel

Opel Сrossland базируется, к сожалению, не на самой современной платформе PSA PF1 (применялась еще на Peugeot 206 1998 года) с ограниченными возможностями по оснащению системами помощи водителю (электроника предупреждает о выходе из полосы движения или о машине в слепой зоне, но ни адаптивного круиза, ни системы активного удержания в полосе не предусмотрено).

Также не подразумевается возможность оснащения модели независимой задней подвеской (сзади используется торсионная балка) и опциональной системой подключаемого полного привода (все версии - 4х2). Что касается дизайна и форм-фактора, хотя немецкая марка и причисляет Сrossland к кроссоверам, де-факто перед нами маскирующийся под SUV однообъемник. К слову, в краш-тестах Euroncap эта модель фигурирует как "компактный минивэн".

Элементы бюджетности

Фото: Пресс-служба Opel

Внимательному взгляду станут заметны следы экономии, такие как эпизодически грубый отделочный пластик, например, отсутствие мягких накладок на задних дверях. Неплохо читающаяся аналоговая приборная панель не имеет альтернативы в виде цифрового щитка и выглядит, как ни крути, старомодно.

В свою очередь 8-дюймовому тачскрину не достает разрешения и быстродействия. Звучание штатной акустики тоже средненькое, Кроме того, на высоких скоростях не самый приятный рокот трехцилиндрового движка "пробивает" шумоизоляцию. Шумопоглощение моторного щита могло бы быть и лучше.

Нет выбора моторов и трансмиссий

Фото: Пресс-служба Opel.

На Crossland для России ставят только один силовой агрегат - 1,2 турбированный бензиновый двигатель EB2DT в сочетании с 6-диапазонным автоматом Aisin TF-70. Между тем, для рынка Европы этот мотор представлен в исполнениях также на 83 л.с. (как в бензиновой, так и в газовой версии) и 130 л.с.

В ЕС доступны также 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодизель (110 или 120 л.с.), а альтернативой "автомату" является 5- или 6-ступенчатая "механика". Между тем комбинация малообъемного турбомоторчика и гидромеханической коробки не способствует низкому расходу топлива при активной езде. Фактический аппетит в смешанном цикле порядка составляет в таком случае примерно 10 л/100 км, и это при том, что поить "немца" дозволено бензином "калорийности" не ниже АИ-95.

Слабая адаптация

Фото: Пресс-служба Opel

Автомобили для российского рынка практически не отличаются от европейских исполнений. С одной стороны, это не плохо, если машина эксплуатируется на асфальте хорошего качества и в не самом холодном климате.

Тем не менее, отсутствие пакета для плохих дорог немедленно ощутят водители регионов, где асфальт не всегда отменного качества. Ходовая Opel Сrossland излишне подробно считывает дорожный брак, она не отличается запасом по энергоемкости. Наконец, и в списке теплых опций, умы, имеются пробелы. В частности, даже за доплату недоступен подогрев дивана.

Цена

Фото: Пресс-служба Opel

Отсутствие локальной сборки предопределило нишевый статус этой модели, выпускающейся в испанской Сарагосе. Судите сами - в начале января компания Opel официально повысила цены почти на все свои автомобили, представленные на территории России.

В результате прайс-лист на Opel Сrossland стартует сегодня от 1 699 000 рублей, а топовый вариант обойдется и вовсе в 2 319 000 рублей. Для сравнения: за локализованные Hyundai Creta, Skoda Karoq и Renault Kaptur с приводом 4х2 просят минимум 1 299 000 рублей, 1 644 000 рублей и 1 247 000 рублей соответственно. При этом всю троицу конкурентов в отличие от нашего "немца" можно заказать с опциональной полноприводной трансмиссией. Но стоит учитывать, что в дилерских центрах цены могут быть совсем другими.