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30.01.2022 13:00
Рубрика: Легковые авто

Почему заезжать на перпендикулярную парковку нужно задним ходом

Текст: Борис Захаров
Нередко случается, что мы торопимся и заезжаем на перпендикулярную парковку передом. Так оно, конечно, быстрее, но вот только при последующем выезде с парковки могут возникнуть проблемы. Рассказываем, что это за сложности.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Вне зависимости от времени года опытный водитель не случайно старается заезжать на перпендикулярную парковку непременно "кормой".

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Исключение - лишь если парковка передними колесами к бордюру регламентируется дорожными знаками. Чем руководствуются опытные водители? Прежде всего, они стремятся добиться максимального удобства маневрирования. Ведь, как известно, передняя часть машины за счет сильно вывернутых колес идет по большей траектории, чем задняя. Соответственно, выезжая с перпендикулярной парковки задним ходом, вам придется волей невольно двигаться с минимальным поворотом передних колес, пока не появится место для маневра. А это иногда бывает очень неудобно и неэффективно в стесненном пространстве.

Хорошо, если машина ставится "на прикол" на свободной территории, однако встречаются и такие ситуации, когда соседи по парковке буквально взяли вас в "клеши", зажав с бортов. В таком случае значительно ухудшается, с одной стороны, обзор, а с другой - урезается свобода маневра. К тому же сдавать назад в направлении оживленной улицы попросту небезопасно, даже если ваша машина оснащена парктрониками, системами кругового обзора и предотвращения столкновений.

Еще одна причина, по который "бывалые" стараются не заезжать на парковку передом, связана с усложнением доступа к подкапотному пространству. Представьте, к примеру, что в вашей машине сел аккумулятор, и вам нужно "прикурить" от соседа. Бросить провода от его батареи к вашей будет при таком раскладе проблематично.

Фото: Istock
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Правда и то, что водители, выезжающие с парковки передом в мороз и снегопады, радеют о ресурсе трансмиссии. И наоборот - направляя машину задним ходом по скользкой поверхности, водители чаще провоцируют пробуксовку, а такое обращение очень не любят вариаторы и "автоматы" с пока еще неразогревшимся до рабочей температуры трансмиссионным маслом. Если переусердствовать с пробуксовками на холодной машине, не исключены, к примеру, течи уплотнителей (манжет, сальников, прокладок) коробки.

Наконец, если речь идет о новичке, то выезд из плотной парковки задним ходом требует повышенного внимания. При этом водитель должен руководствоваться пунктом 8.12 ПДД, согласно которому маневр является безопасным, если видимость дороги хотя бы в одном направлении не менее 100 м. Случись авария при движении задним ходом "вслепую" - и того, кто пятился назад, гарантированно признают виновным.

В любом случае особенно новичкам настоятельно рекомендуется пользоваться помощью третьих лиц, которые могут выступить в роли "штурманов", помогая водителю сориентироваться разного рода сигналами.

Отдельный случай - когда ваш автомобиль технически продвинут и оснащен системами помощи выезда с парковки.

Фото: Istock
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Действуя, как правило, на основе радаров, электроника предупредит водителя о препятствии в слепой зоне, в том числе - о машинах, следующим сзади перпендикулярным курсом. Такие ассистенты чрезвычайно полезны не только для новичков, но и опытных водителей в условиях ограниченного обзора, и доплатить за них, если имеется такая возможность, явно стоит.

В заключение - несколько советов, которые помогут новичкам "не наделать дел", сдавая назад на тесной парковке. Если вы решили маневрировать задним ходом, скажем налево, сначала сдайте назад, максимально прижавшись к автомобилю справа. Так вы увеличите радиус маневра. Когда вы почти выехали из парковочной ниши, поверните руль влево и верните автомобиль примерно на метр в сторону ниши. Так мы сократим дистанцию уже до автомобиля слева. Теперь осторожно выезжаем из паркоместа и, опять-таки не стесняемся выходить из автомобиля для визуальной оценки окружающего пространства.