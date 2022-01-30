Председатель ХДС Мерц назвал отключение РФ от SWIFT потенциальной ошибкой

Отключение России от глобальной платежной системы SWIFT станет большой ошибкой Евросоюза. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.

Он пояснил, что повлечет крушение всей системы, а в итоге может привести к переходу на китайский аналог SWIFT.

"Таким образом, мы сами себе сильно навредим", - приводит слова политика портал "ИноТВ".

Второй потенциальной ошибкой ЕС Мерц назвал попытки Европы подписать соглашение об ассоциации с Украиной. Это нарушает торговые договоренности между Москвой и Киевом, к соблюдению которых в ЕС нужно относиться уважительно, отметил немецкий политик.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Берлин снял с рассмотрения вопрос о возможности отключения России от глобальной платежной системы SWIFT в свете очередных санкций.