Суд обязал собственника сохранить здания усадьбы, где венчались родители Льва Толстого

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Департамента культурного наследия к собственнику ансамбля усадьбы Ясенево, которая сейчас находится на территории столицы.

Теперь правообладатель обязан провести работы по сохранению зданий, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Это часть главного дома и два флигеля.

В сообщении Мосгорнаследия также отмечается: "Мы неоднократно направляли собственнику предписания о необходимости начать работы по сохранению, однако они были проигнорированы".

У усадьбы Ясенево было несколько владельцев. Один из самых известных - князь Сергей Гагарин. Создатель и президент Императорского Московского общества сельского хозяйства, он превратил имение в образцовое. Повысил урожайность на местных полях, разбил сады. Малина, клубника и смородина из Ясенева в больших количествах поставлялись на московские рынки. Современник отмечали также невероятно красивые посадки сирени.

В 1822 году в храме Петра и Павла, который тоже сохранился, состоялось венчание Николая Толстого и княжны Марии Волконской - будущих родителей Льва Толстого.

В 1920-х в усадебном доме произошел пожар, постепенно он превратился в руины. Только в 1980-х дом был фактически воссоздан, но в несколько другом виде. Это было сделано Всесоюзным производственным научно-реставрационным комбинатом Министерства культуры СССР, которому и принадлежала усадьба.

Затем собственником являлось реставрационное объединение, а четыре года назад главный дом и флигели приобрело некое ООО "Коворкинг". Однако постройки по-прежнему приходили в упадок.

Тем временем общественное движение "Архнадзор" обратилось внимание на кирпичное здание бывшей нефтекачки 1890 года постройки на станции Лев Толстой. Там в 1910-м году скончался писатель (тогда станция называлась Астапово).

По имеющейся у активистов информации, здание запланировано снести в этом году. Они собирают подписи под письмом начальнику Юго-Восточной железной дороги с просьбой сохранить бывшую нефтекачку.