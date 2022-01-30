В Москве за сутки с COVID-19 госпитализированы 1383 человека

Уровень госпитализации в столице остается примерно одинаковым уже не первый день.

За последние сутки, в частности, в стационары поступили 1383 пациента с коронавирусом. Это 5,8 процента от выявленных вновь 24030 инфицированных москвичей. Эти данные сообщаются на сайте Стопкоронавирус.рф.

На ИВЛ находятся 490 больных, умерли от коронавируса за сутки 77 человек. Выздоровели за сутки 50025 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 миллион 956 тысяч 577 человек.

Текущий подъем заболеваемости COVID-19 в Москве начался после новогодних праздников. Он связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью. Ситуация с заболеваемостью по мнению властей в городе контролируемая, свободны 42 процента коек, развернутых для ковидных пациентов.