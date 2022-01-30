Почему безрукий сирота из Омска не может получить положенную ему квартиру

Вот уже который год остается без квартиры, которая положена ему по закону, омский сирота Серик Отынчинов. Парень вместе с другом снимает на пенсию по инвалидности "двушку", учится, мечтает когда-нибудь накопить на бионические протезы и стать по-настоящему востребованным. Государство обязано предоставить ему жилье - это было доказано в суде. Но исполнять его решение чиновники не торопятся.

Предполагалось, что беспомощный инвалид до конца жизни будет находиться на попечении у государства. Но Серик эту систему смог переломить. Фото: Наталья Граф

Квартиру круглые сироты Серик Отынчинов и Андрей Схаугье снимают в старой пятиэтажке на улице Масленникова. Так дешевле. Живут дружно. В психоневрологическом интернате парней считали отсталыми. А они поступили в восьмой класс вечерней школы и учатся без единой тройки. Занимаются спортом, хоровым пением и волонтерством.

- Когда получу аттестат, буду поступать на психолога или юриста, - говорит Серик. - Хочу помогать бывшим подопечным психоневрологических интернатов. Ведь отстоять свои права им непросто. От нас привыкли отмахиваться.

...Серик Отынчинов появился на свет с редким заболеванием - у мальчика не было сразу двух рук. Родители от него отказались, и он с рождения скитался по приютам. Предполагалось, что беспомощный инвалид до конца жизни будет находиться на попечении у государства. Но Серик эту систему смог переломить. "К 18 годам всех ребят в интернате поставили в очередь на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и только меня - нет, - рассказывает он. - Психиатр просто рассмеялась - дескать, какая еще тебе, безрукому, квартира? А я ни в чьей помощи не нуждаюсь. С детства научился все делать ногами. В ванной моюсь, одеваюсь, курицу запекаю в духовке, на ноутбуке работаю. Даже гвозди сам заколачиваю. Хотите, заварю вам свежий чай?

После совершеннолетия Серика перевели во взрослый психоневрологический интернат.

- Там я вообще был никому не нужен, - вспоминает он. - Распорядок - строго по графику. В столовую - строем, в 10 вечера - отбой. А я мечтал играть в футбол, петь на сцене, освоить какую-нибудь профессию, встретить хорошую девушку. Я просто хотел жить.

В итоге молодому человеку удалось оформить документы, получить "детские" деньги и покинуть казенные стены. Помогли волонтеры. Они же добились, чтобы сироту наконец-то поставили в очередь на квартиру - это положено по закону. Выиграли в суде процесс, который еще в 2019 году обязал минимущество региона предоставить Отынчинову собственное жилье. Но прошло уже несколько лет, а квартиру парню так и не предоставили.

После того как Серик рассказал на камеры о том, что, несмотря на выигранный суд, вынужден снимать жилье, в ситуацию вмешался председатель СК РФ Александр Бастрыкин - он поручил региональному следкому немедленно разобраться обстоятельствах нарушения прав безрукого сироты из Омской области. Буквально на следующий день было возбуждено несколько уголовных дел. Однако уже прошло полтора года, но расследование все продолжается.

- Мы даже не знаем номер своей очереди, - сетует Андрей Схаугье. - Несколько раз приезжали в минобразования, звонили в приемную и просили принять нас и разъяснить, что делать. Но к нам никто не вышел.

Серик должен получить жилье - это доказал суд. Но исполнять его решение чиновники не торопятся

Серик Отынчинов весьма активен в соцсетях. Он снимает короткие ролики о том, как справляется без рук с домашними делами. Например, чистит зубы или закручивает банки с компотом. В популярном TikTok у парня более 130 тысяч подписчиков.

- В отчаянии я попросил ребят из TikTok позвонить в министерство образования и спросить, почему у меня до сих пор нет квартиры, - признается Отынчинов. - Но их флешмоб закончился тем, что в ведомстве сменили номера телефонов и ввели коды. Теперь дозвониться туда вообще невозможно.

Корреспондент "РГ" убедилась в этом лично - в ведомстве на телефонные звонки не отвечают.

...На сегодня в очереди на жилье в Омской области стоят уже более шести тысяч детей-сирот. С 2022 года в регионе вступил в силу закон о выдаче им жилищных сертификатов. Однако есть и другая очередь - из сирот, имеющих на руках судебные решения. А вот для них жилищные сертификаты не предусмотрены.

- Молодой человек будет обеспечен жилым помещением в порядке очередности после направления соответствующих данных министерством образования Омской области в областное казенное учреждение "Центр учета и содержания собственности Омской области", - сообщили "РГ" в минимуществе региона.

Учитывая то, что ежегодно в Омске бывшим детдомовцам выделяют около сотни квартир, Серик и Андрей могут ждать обещанного новоселья до пенсии...

Сироты-инвалиды не имеют права на внеочередное предоставление жилого помещения. И это явно несправедливо. "Я мечтаю накопить на бионические протезы, - говорит Отынчинов. - Но оставшихся после оплаты аренды денег с трудом хватает на еду".

В правительстве Омской области обещают, что в ближайшее время региональный бюджет возьмет на себя оплату съемного жилья для детей-сирот. Эта мера поддержки будет действовать до тех пор, пока им не предоставят собственные квартиры.