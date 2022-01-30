Новости

Ольга Остроумова о смерти Куравлева: Ушел очень нужный нам всем человек 18:01
Василий Ливанов о Леониде Куравлеве: Истинный русский артист 17:44
Евгения Симонова рассказала о съемках с Куравлевым в "Афоне" 17:16
Актер Шон Пенн раскритиковал современных мужчин за "ген трусости" 16:42
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 15:43

Олег Басилашвили рассказал о работе с Леонидом Куравлевым

Утраты
    30.01.2022, 17:06
Текст:   Вера Черенева

Печальным и трагическим событием назвал народный артист СССР Олег Басилашвили смерть Леонида Куравлева. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на самого Олега Басилашвили.

- Замечательный артист и прекрасный человек ушел из жизни. Я с ним был хорошо знаком, мы работали на киносъемках, встречались, - прокомментировал Басилашвили.

Вместе с Леонидом Куравлевым он снимался в картине "Смешные люди!" по ранним рассказам Чехова. В свет лента вышла в 1977 году. Басилашвили играл в фильме следователя, а Куравлев - арестанта. Объединяло их то, что они вместе пели в хоре.

Олег Басилашвили отметил, что во время съемок испытал на себе всю силу обаяния Куравлева и его доброго расположения.

Напомним, Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни от остановки сердца. До этого всенародно любимый артист перенес пневмонию, также у него было диагностировано серьезное поражение мозга, из-за которого он потерял память, лишился возможности говорить и глотать.

Похоронят Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище в Москве.

Новости

Вдова Караченцова эмоционально прокомментировала смерть Леонида Куравлева 15:28
Появился трейлер первой части сериала Super Pumped про основателя Uber 15:00
Создатели "Форсажа" подтвердили участие Джейсона Момоа в десятом фильме 14:08
Вышел финальный трейлер российской комедии "Папы" 13:20
⧣ утраты
Фото: www.kinopoisk.ru
Названо предварительное место похорон Леонида Куравлева 13:19
Названа причина смерти Леонида Куравлева 13:06
Скончался актер Леонид Куравлев 12:19
⧣ Леонид Куравлев
Фото: www.kino-teatr.ru
Леонид Куравлев после Коммунарки будет проходить реабилитацию 26.01.2022
⧣ Олег Басилашвили
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Олег Басилашвили меньше чем за неделю вылечился от коронавируса 26.01.2022
Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом 20.01.2022
В БДТ рассказали о самочувствии Фрейндлих и Басилашвили 08.01.2021