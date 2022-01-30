Олег Басилашвили рассказал о работе с Леонидом Куравлевым

Печальным и трагическим событием назвал народный артист СССР Олег Басилашвили смерть Леонида Куравлева. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на самого Олега Басилашвили.

- Замечательный артист и прекрасный человек ушел из жизни. Я с ним был хорошо знаком, мы работали на киносъемках, встречались, - прокомментировал Басилашвили.

Вместе с Леонидом Куравлевым он снимался в картине "Смешные люди!" по ранним рассказам Чехова. В свет лента вышла в 1977 году. Басилашвили играл в фильме следователя, а Куравлев - арестанта. Объединяло их то, что они вместе пели в хоре.

Олег Басилашвили отметил, что во время съемок испытал на себе всю силу обаяния Куравлева и его доброго расположения.

Напомним, Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни от остановки сердца. До этого всенародно любимый артист перенес пневмонию, также у него было диагностировано серьезное поражение мозга, из-за которого он потерял память, лишился возможности говорить и глотать.

Похоронят Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище в Москве.