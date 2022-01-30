Порты Азова и Феодосии получат новую инфраструктуру

В рамках федерального проекта "Развитие морских портов" правительство России одобрило развитие портов Феодосии и Азова. Об этом сообщает портал правительства РФ.

Соответствующее распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Оба порта расширят свои границы. На территории порта Азов (Ростовская область) будет построен терминал для приемки и отгрузки зерновых грузов и растительных масел. Терминал, в том числе будет использоваться заводом по переработке льняного семени и производству льняного масла, который строится в Ростовской области. В порту Феодосия планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о планируемой передаче в федеральную собственность Керченского и Феодосийского морских портов. Этот шаг должен повысить загрузку обоих крымских портов сначала до 5 миллионов тонн в год, а в дальнейшем до 14 миллионов тонн. Сейчас все крымские порты находятся под санкциями и их грузооборот значительно снижен. Перспективы развития морского грузового транспорта и сопутствующей инфраструктуры Аксенов связал, в том числе с перспективами крымско-сирийского торгового дома, а также наращивания партнерских отношений со странами Ближнего Востока. В январе на полуострове побывала делегация правительства Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Мухаммадом Самер Аль-Халиль. 25-26 января делегация правительства Крыма приняла участие в EXPO 2020 Dubai проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах.