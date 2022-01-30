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30.01.2022 14:23
Рубрика: Общество

На Ямале белых медвежат, вернувшихся к людям, снова отправили в тундру

Текст: Ольга Медведева

Двух молодых белых медведей, которые повадились приходить на Харасавэйское газовое месторождение, перевезли на полуостров Явай. Мишек, которых называют Хара и Савэй, в конце декабря уже отправляли подальше от людей. Тогда ученые закрепили на них GPS-маяки и вертолетом доставили на побережье Карского моря. Юным хищникам на первое время оставили 200 килограммов рыбы. Видимо, когда запасы кончились, медведи отправились в обратный путь и, преодолев 600 километров, снова вышли к людям.

Фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий/ vk.com/direkcia_oopt_karelia
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Во второй раз, сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО, технически операция проходила так же, как и в первый. Но место назначения выбрали другое: полуостров Явай практически необитаем. Медвежат высадили на противоположном от вахтового поселка северо-восточном берегу Обской губы. Эти места, прибрежная территория Гыданского национального парка - традиционное место охоты белых медведей на нерпу.

- Медвежата вполне готовы к жизни в дикой природе и подтвердили это своим 600-километровым вояжем. По информации нацпарка Гыданский, в районе нового места их заброски есть так называемый потенциальный "опекун" - медведица с медвежонком. Велика вероятность, что Хара и Савэй будут следовать за опекуном, питаясь первое время остатками его добычи, - рассказал Андрей Болтунов, директор "НЭЦ морские млекопитающие".

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