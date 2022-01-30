"РГ" публикует закон о порядке проезда военных пенсионеров к местам отдыха

Ныне право на льготную путевку и бесплатный проезд туда и обратно один раз в год имеют офицеры, прапорщики и мичманы, отслужившие не менее 20 лет и уволенные по предельному возрасту службы, состоянию здоровья, некоторым другим законным основаниям, а также члены их семей.

Если человеку надо в санаторий для поправки здоровья, но получить необходимое для этого заключение военно-врачебной комиссии нет возможности, достаточно будет иметь на руках заключение врачебной комиссии государственного или муниципального медучреждения, выданное на основании направления федерального органа, в котором проходит военная служба.

Аналогичный порядок будет применяться к членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца.