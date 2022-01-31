Федеральный закон от 28 января 2022 г. N 4-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих"

Принят Государственной Думой 25 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 19, ст. 1794; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 35, ст. 3607; 2006, N 19, ст. 2067; 2008, N 45, ст. 5149; 2009, N 52, ст. 6415; 2010, N 30, ст. 3990; N 50, ст. 6600; 2011, N 1, ст. 30; N 46, ст. 6407; 2012, N 25, ст. 3270; N 31, ст. 4326; 2013, N 27, ст. 3477; N 44, ст. 5636, 5637; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6970; 2014, N 23, ст. 2930; N 45, ст. 6152; 2015, N 29, ст. 4356; N 51, ст. 7241; 2016, N 27, ст. 4160; N 48, ст. 6734; 2018, N 53, ст. 8471; 2019, N 27, ст. 3529; 2020, N 9, ст. 1121; N 24, ст. 3750; N 29, ст. 4511; N 31, ст. 5046; N 44, ст. 6895) следующие изменения:

1) в статье 16:

а) абзац первый пункта 4 после слов "домах отдыха," дополнить словами "на базах отдыха, в";

б) в абзаце первом пункта 5 второе предложение изложить в следующей редакции: "При этом указанные офицеры, прапорщики и мичманы имеют право на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение или организованный отдых в санаториях, домах отдыха, на базах отдыха, в пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в размере 25 процентов, а члены семей указанных офицеров - 50 процентов стоимости путевки, установленной указанными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящей статьи.";

2) пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:

"5. Офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения имеют право на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:

в медицинские (военно-медицинские) организации на лечение в стационарных условиях и обратно в соответствии с заключениями врачебных (военно-врачебных) комиссий на основании направлений военно-медицинских организаций, а в случае отсутствия по месту их жительства военно-медицинских организаций - в соответствии с заключениями врачебных комиссий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения на основании направлений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

в санаторно-курортные организации или к местам организованного отдыха (домам отдыха, базам отдыха, пансионатам, детским оздоровительным лагерям и туристским базам) и обратно один раз в год. Такое же право на проезд один раз в год в санаторно-курортные организации или к указанным местам организованного отдыха и обратно имеют члены семей указанных в абзаце первом настоящего пункта офицеров, а также прапорщики и мичманы, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более.";

3) в пункте 4 статьи 24:

а) абзац тринадцатый признать утратившим силу;

б) дополнить новым абзацем четырнадцатым и абзацами пятнадцатым - семнадцатым следующего содержания:

"Право на социальные гарантии по оказанию медицинской помощи и санаторно-курортному лечению (с оплатой 50 процентов стоимости путевки в санаторно-курортные организации федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба), а также право на проезд на безвозмездной основе один раз в год железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту санаторно-курортного лечения и обратно предоставляется следующим категориям граждан:

членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца;

родителям, достигшим пенсионного возраста, и родителям-инвалидам старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период прохождения ими военной службы;

родителям, достигшим пенсионного возраста, родителям-инвалидам и членам семей старших и высших офицеров, погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более.";

в) абзац четырнадцатый считать абзацем восемнадцатым.

Президент Российской Федерации В. Путин