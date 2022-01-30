"РГ" публикует закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов

"Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", - написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что читатели канала писали о данном законопроекте, обращались, чтобы он был принят как можно скорее, и поблагодарил их за поддержку. При этом спикер Госдумы подчеркнул, что работа по совершенствованию законодательства будет продолжена.

Например, обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком. Или несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего.

Отягчающим может стать и насилие над ребенком лицом, осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой.

"Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать свое положение для таких преступлений", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Обсуждается и новый подход к отбытию пожизненного наказания: отправлять осужденных за педофилию на тяжелые работы.

"Мы можем же с вами заставить их работать на рудниках, в северных территориях. Это будет намного тяжелее, чем смертная казнь. Но тогда давайте продумаем это. И общество будет понимать: где эти северные территории, какие рудники, в каких условиях", - сказал председатель Государственной Думы.

Согласно принятому закону, суды смогут назначать наказание в виде пожизненного лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, которые были совершены повторно, и при отягчающих обстоятельствах.