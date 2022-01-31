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31 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)

Федеральный закон от 28 января 2022 г. N 3-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"

Дата подписания 28 января 2022 г.
Опубликован 31 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Уголовный кодекс РФ

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон о пожизненных сроках для педофилов-рецидивистов

Принят Государственной Думой 18 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2004, N 30, ст. 3092; 2009, N 31, ст. 3921; N 52, ст. 6453; 2012, N 10, ст. 1162, 1166) следующие изменения:

1) в части первой статьи 57 слова ", не достигших четырнадцатилетнего возраста" исключить;

2) часть пятую статьи 131 изложить в следующей редакции:

"5. Деяния, предусмотренные пунктом "а" части третьей и пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, если они:

а) совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

б) совершены в отношении двух или более несовершеннолетних;

в) сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом "к" части второй статьи 105 настоящего Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.";

3) часть пятую статьи 132 изложить в следующей редакции:

"5. Деяния, предусмотренные пунктом "а" части третьей и пунктом "б" части четвертой настоящей статьи, если они:

а) совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;

б) совершены в отношении двух или более несовершеннолетних;

в) сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом "к" части второй статьи 105 настоящего Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.".

Президент Российской Федерации В. Путин