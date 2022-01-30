Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Леонида Куравлева

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

"Ушел из жизни выдающийся актер, безгранично обаятельный, скромный и порядочный человек. Яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили ему сыграть множество разноплановых ролей, создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей", - отметил Сергей Шойгу.

Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Леонида Вячеславовича Куравлева.

Леонид Куравлев скончался в воскресенье, 30 января в Москве. Актеру было 85 лет. Он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Наибольшую известность Леониду Куравлеву принесли роли в кинолентах "Живет такой парень", "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Золотой теленок", "Вий".