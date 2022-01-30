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30.01.2022 12:29
Рубрика: В мире

СМИ: Северная Корея запустила баллистическую ракету средней или большей дальности

Текст: Александр Ленин
Северная Корея произвела очередной запуск ракеты, которая упала в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны островного государства. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает телерадиокомпания NHK.
Фото: EPA-EFE/KCNA Фото: EPA-EFE/KCNA
Фото: EPA-EFE/KCNA

По данным прессы, пуск был осуществлен в 7:52 по местному времени из материковой части КНДР. Снаряд находился в воздухе около 30 минут. За указанное время он по крутой траектории преодолел расстояние около 800 километров и в апогее достиг высоты около двух тысяч километров. Примечательно, что с начала текущего года это уже седьмой по счету ракетный пуск Северной Кореи.

США предложили ООН ввести новые санкции в отношении КНДР

Действия Пхеньяна заставили премьера Фумио Кисиду созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Японии, в работе которого приняли участие министр обороны Нобуо Киси и глава внешнеполитического ведомства страны Ёсимаса Хаяси. В администрации руководителя японского правительства был в срочном порядке создан кризисный штаб, который продолжает собирать и анализировать данные о ракете КНДР. По последней информации, какого-либо ущерба японским воздушным и морским судам в результате пуска причинено не было.

Специалисты полагают, что Пхеньян испытал баллистическую ракету средней или большей дальности. Экперты продолжают анализировать поступающие сведения. Премьер Фумио Кисида подчеркнул, что действия Пхеньяна противоречат положениям резолюций ООН.

В Токио намерены реагировать на ракетные пуски КНДР в кооперации с партнерами из Вашингтона и Сеула. Так, директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси уже связался по телефону со своими коллегами - спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и специальным посланником Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Доком.

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