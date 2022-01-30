Так говорил Жорж Милославский: Цитаты героев Куравлева

Жорж Милославский, "Иван Васильевич меняет профессию"
- Это я удачно зашел!
- Тьфу на вас!.. Тьфу на вас еще раз!
- А что, Феденька, войны сейчас никакой нет у нас?
- Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
- А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
- Торопиться не надо. Сесть я всегда успею.
- И что вы на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нет, и цветы не растут.
- Ты на что, царская морда, намекаешь?
Пашка Колокольников, "Живет такой парень"
- Женщина - как стартер: когда-нибудь да подведет!
- Если она (жена. - прим. ред.) грустная и кислая, я ей говорю: "Пирамидон" - и меня потянет к другим.
- Ваша серость меня немножко удивляет.
Инспектор Грандэн, "Ищите женщину"
- Для сваренного рака все худшее уже позади...
- Какая ты красивая, когда молчишь!
- Вы, наверное, слишком разборчивы. Когда хотят жениться, то надо это делать, но с закрытыми глазами.
- Теперь, если мне нужно будет оповестить о чем-нибудь весь Париж, я не буду как раньше обращаться в газеты и на телевидение. Просто поделюсь с вами по секрету!
Сантехник Афанасий Борщов, "Афоня"
- Совести-то у меня - во, с прицепом! А времени нет.
- А ты что, никогда не обедаешь? Верблюд, что ли?
- Я не обязан после работы вкалывать.
- Отсутствие жалоб со стороны населения - лучшая награда за наш труд.
- Спасибо, отец, на хлеб не намажешь.
- Козел ты, а не дама.
- Струйка толщины в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки.
- Меня нет, я на картошке.
Миша Дятлов, "Самая обаятельная и привлекательная"
- Двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы.
- В джинсы уже облачились самые отсталые слои населения.
- Что-то печете вы все, девочки, печете. Лучше бы уж капусту квасили, что ли.
- Что за дискриминация? Семейным как раз нужен отдых от семьи.
- Да я все делаю по любви. Отсюда все мои неприятности.
Володя Завитушкин, "Не может быть!"
- Уберите психическую, а то жениться перестану!
- Мамуля-то не хороша совсем. Не понимаю, чего ее среди здоровых держат, не предупреждают? Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!
- А теперь подсунут какое-нибудь дерьмо - и живи с ним!