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30.01.2022 15:27
Рубрика: Культура

Так говорил Жорж Милославский: Цитаты героев Куравлева

Текст: Наталья Соколова
На 86-м году жизни от нас ушел уникальный актер Леонид Куравлев. Его герои сразу после выхода фильмов становились знаменитыми, а цитаты мигом уходили в народ - мы с теплотой их упоминаем в подходящий момент, а таких в жизни много. "РГ" предлагает вспомнить героев Куравлева и их высказывания.

Жорж Милославский, "Иван Васильевич меняет профессию"

- Это я удачно зашел!

- Тьфу на вас!.. Тьфу на вас еще раз!

- А что, Феденька, войны сейчас никакой нет у нас?

- Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.

- А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.

- Торопиться не надо. Сесть я всегда успею.

- И что вы на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нет, и цветы не растут.

- Ты на что, царская морда, намекаешь?

Пашка Колокольников, "Живет такой парень"

Фото: kino-teatr.ru
Умер Леонид Куравлев. "РГ" вспоминает любимые роли артиста

- Женщина - как стартер: когда-нибудь да подведет!

- Если она (жена. - прим. ред.) грустная и кислая, я ей говорю: "Пирамидон" - и меня потянет к другим.

- Ваша серость меня немножко удивляет.

Инспектор Грандэн, "Ищите женщину"

- Для сваренного рака все худшее уже позади...

- Какая ты красивая, когда молчишь!

- Вы, наверное, слишком разборчивы. Когда хотят жениться, то надо это делать, но с закрытыми глазами.

- Теперь, если мне нужно будет оповестить о чем-нибудь весь Париж, я не буду как раньше обращаться в газеты и на телевидение. Просто поделюсь с вами по секрету!

Сантехник Афанасий Борщов, "Афоня"

- Совести-то у меня - во, с прицепом! А времени нет.

- А ты что, никогда не обедаешь? Верблюд, что ли?

- Я не обязан после работы вкалывать.

- Отсутствие жалоб со стороны населения - лучшая награда за наш труд.

- Спасибо, отец, на хлеб не намажешь.

- Козел ты, а не дама.

- Струйка толщины в одну спичку дает утечку 200 литров в сутки.

- Меня нет, я на картошке.

Миша Дятлов, "Самая обаятельная и привлекательная"

- Двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы.

- В джинсы уже облачились самые отсталые слои населения.

- Что-то печете вы все, девочки, печете. Лучше бы уж капусту квасили, что ли.

- Что за дискриминация? Семейным как раз нужен отдых от семьи.

- Да я все делаю по любви. Отсюда все мои неприятности.

Володя Завитушкин, "Не может быть!"

- Уберите психическую, а то жениться перестану!

- Мамуля-то не хороша совсем. Не понимаю, чего ее среди здоровых держат, не предупреждают? Она же за столом может кого-нибудь вилкой ткнуть!

- А теперь подсунут какое-нибудь дерьмо - и живи с ним!

Ольга Любимова: Для режиссеров работа с Куравлевым становилась большой удачей
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