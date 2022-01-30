Тарифы на воду могут снизиться из-за новых нормативов потерь

Речь идет о нормативах потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. При этом порядок расчета нормативов должен будет установить Минстрой.

Нормативы потерь, рассчитанные по новой методике, будут учитываться при расчете тарифов на воду и водоотведение. Если для организации установлены тарифы на несколько лет вперед, например при реализации концессии, то новый порядок учета потерь вступит в силу после окончания этого срока.

Сейчас в сетях теряется иногда около трети воды, отмечали авторы законопроекта. При этом расходы электроэнергии и химреагентов при подготовке воды напрямую зависят от ее объемов.

Между тем в сфере теплоснабжения подобные вопросы уже урегулированы. Причем для теплоснабжающих организаций сейчас рассчитываются технологические потери, а для водоснабжающих - фактические, которые гораздо выше.

Установление нормативов потерь воды приведет к снижению расходов на электроэнергию, химреагенты и прочих затрат, что, в свою очередь, отразится на конечном тарифе для потребителей, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.