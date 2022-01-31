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31 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)

Федеральный закон от 28 января 2022 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении"

Дата подписания 28 января 2022 г.
Опубликован 31 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о водоснабжении и водоотведении

Комментарии Российской Газеты

Тарифы на воду могут снизиться из-за новых нормативов потерь

Принят Государственной Думой 25 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 26 января 2022 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; N 52, ст. 6982; 2014, N 26, ст. 3406; N 42, ст. 5615; 2015, N 48, ст. 6723; 2017, N 31, ст. 4774; 2018, N 31, ст. 4861; 2021, N 24, ст. 4188) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) утверждение порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.";

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;";

3) статью 32 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 марта 2023 года.

3. Учет потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, осуществляется в порядке, действующем до 1 марта 2023 года, до даты окончания текущего долгосрочного периода регулирования, установленного для указанных организаций, или до окончания действия концессионного соглашения, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к концессионному соглашению.

Президент Российской Федерации В. Путин