Трамп: Одной из причин кризиса вокруг Украины стали надежды на помощь США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал одной из причин кризиса вокруг Украины восстановившееся в Европе представление о том, что снова можно рассчитывать на безоговорочную и бесплатную поддержку Вашингтона. С таким заявлением республиканец выступил на митинге в Техасе.

Ситуацию вокруг Украины Трамп назвал опасной. "Как только Джо Байден пришел к власти, для других стран это стало сигналом о возвращении старых дней, когда можно было пользоваться США", - цитирует ТАСС бывшего американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что нынешним американским властям нужно сначала защитить границы США от нелегальных мигрантов, прежде чем направлять войска в Восточную Европу. Он подчеркнул, что США сражаются за чужие границы, но не за свою, а политика Байдена "создает реальный риск третьей мировой войны".