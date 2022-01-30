Трамп призвал Байдена защитить США от мигрантов, а не посылать войска в Европу

Трамп во время мининга в Техасе. Фото: AFP/Mark Felix

Президенту США Джо Байдену следует сначала защитить границы США от нелегальных мигрантов, прежде чем направлять войска в Восточную Европу. С таким заявлением выступил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

"Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжениях в другие страны, им нужно остановить вторжение в нашу страну", - цитирует РИА Новости состоявшее 29 января выступление Трампа на митинге сторонников в Техасе.

По его словам, действующая власть посылает молодых американцев воевать и умирать за границы далеких иностранных держав, "одновременно распахивая настежь наши собственные границы". Трамп подчеркнул, что США сражаются за чужие границы, но не за свою.

Бывший президент также подчеркнул, что слабая и некомпетентная политика Байдена "создает реальный риск третьей мировой войны".

Напомним, накануне Джо Байден заявил, что Вашингтон готов перебросить в страны Восточной Европы американские войска. Он не стал называть конкретной даты, сказав, что данный шаг будет предпринят "в ближайшем будущем". Трамп уже называл безумием подобные заявления нынешнего президента США.