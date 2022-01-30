Ученые назвали овощ, который может снизить риск инсульта на 59%

Финские ученые установили овощ, который может снизить риск инсульта на 59%. Речь идет о привычных всем помидорах, сообщает Daily Express.

Пользу томатов для профилактики инсульта показало исследование ученых из Университета Восточной Финляндии. В нем приняли участие 1031 мужчина в возрасте от 46 до 65 лет. У всех участников в начале исследования был проверен уровень ликопина - мощного антиоксиданта, помогающего поддерживать кровяное давление и снижать уровень вредного холестерина, двух факторов риска инсульта.

Затем испытуемые наблюдались в среднем в течение 12 лет. В общей сложности за этот период перенесли инсульт 67 человек. При этом исследователи отметили, что из 258 мужчин с самым низким уровнем ликопина инсульт случился у 25-ти из них. А из 259 мужчин с самыми высокими показателями инсульт был лишь у 11-ти человек.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что у людей с высоким уровнем ликопина вероятность инсульта на 59% ниже, чем у людей с низким уровнем. Одним же из главных источников ликопина на столе являются помидоры.

"Это проспективное исследование показывает, что высокая концентрация ликопина в сыворотке, как свидетельство потребления помидоров и продуктов на их основе, снижает риск любого инсульта и ишемического инсульта у мужчин", - отметили ученые в своей работе.

Ранее стало известно, что российские ученые предложили прототипы лекарств, которые будут эффективны при лечении инсульта.