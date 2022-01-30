Ученые США назвали условия для приобретения “супериммунитета” от ковида

Американские ученые США сообщили, что переболевшие "омикроном" люди могут получить так называемый супериммунитет против будущих вариантов коронавируса. Однако для этого необходимо выполнить как минимум одно условие - пройти вакцинацию, пишет Business Insider.

О выявлении этой особенности заявили ученые Орегонского университета здоровья и науки. Они и назвали эту защиту "супериммунитетом". Как следует из их открытия, вакцинированные люди, перенесшие болезнь во время "дельта"-волны, вырабатывали антитела на уровне до 1000% более эффективном, чем антитела, вырабатываемые лишь после прививок.

"Не только уровень антител высок, но и способность перекрестно нейтрализовать различные варианты чрезвычайно высока", - пояснил один из авторов исследования Фикаду Тафессе.

Аналогичную способность ученые распространяют и на "омикрон". При этом исследователи подчеркивают - новый тип иммунитета еще не означает конец пандемии, поскольку другой штамм может появиться в любой момент, а сам вирус непредсказуем.

Ранее врач Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что иммунитет после "омикрона" вряд ли защитит от других штаммов.