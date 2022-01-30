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30.01.2022 22:35
Рубрика: Общество

Ученые США назвали условия для приобретения “супериммунитета” от ковида

Текст: Алексей Рыбин

Американские ученые США сообщили, что переболевшие "омикроном" люди могут получить так называемый супериммунитет против будущих вариантов коронавируса. Однако для этого необходимо выполнить как минимум одно условие - пройти вакцинацию, пишет Business Insider.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Иммунолог: От омикрона защищены люди, сделавшие прививку в последние три месяца

О выявлении этой особенности заявили ученые Орегонского университета здоровья и науки. Они и назвали эту защиту "супериммунитетом". Как следует из их открытия, вакцинированные люди, перенесшие болезнь во время "дельта"-волны, вырабатывали антитела на уровне до 1000% более эффективном, чем антитела, вырабатываемые лишь после прививок.

"Не только уровень антител высок, но и способность перекрестно нейтрализовать различные варианты чрезвычайно высока", - пояснил один из авторов исследования Фикаду Тафессе.

Аналогичную способность ученые распространяют и на "омикрон". При этом исследователи подчеркивают - новый тип иммунитета еще не означает конец пандемии, поскольку другой штамм может появиться в любой момент, а сам вирус непредсказуем.

Ранее врач Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что иммунитет после "омикрона" вряд ли защитит от других штаммов.

Общество Здоровье Общество Наука

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