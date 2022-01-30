Вирусолог Нетесов: Вакцинация детей поможет уберечь от COVID-19 и взрослых

Дети часто болеют коронавирусом бессимптомно, но при этом выделяют вирус, заражая взрослых родственников. Разворачивающаяся в России вакцинация подростков препаратом "Спутник М" поможет уберечь от инфекции не только детей, но и их родителей, бабушек и дедушек.

Об этом заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Он отметил, что знает много семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и потом переболели все.

"С "омикроном" эта история может повториться", - цитирует РИА Новости Нетесова. Эксперт добавил, что сейчас именно дети массово заражаются штаммом "омикрон" из-за свойства этого варианта вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что большинство детей, заразившихся "омикроном", оказываются в больнице с поражениями верхних дыхательных путей, синуситами и бронхитами. Особенно опасен для детей до пяти лет бронхиолит - воспаление мелких бронхов. Для детей старше пяти лет наиболее опасно мультисистемное воспаление. Кроме того, у каждого третьего маленького пациента развивается постковидный синдром, выражающийся в нарушениях памяти, потере концентрации, тревожности и плохом сне.