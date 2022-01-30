Власти Ирландии приветствовали решение Москвы о переносе района учений ВМФ

Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.

Об этом министр написал в своем Twitter. Он рассказал, что получил письмо, в котором подтверждалось, что район учений будет перенесен. "Я приветствую этот ответ", - отметил Ковени.

Напомним, ранее посол РФ в Дублине Юрий Филатов сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ РФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Филатов отметил, что такое решение принято с тем, чтобы "не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла".

При этом посол подчеркнул, что Россия проводит учения в соответствии с международным правом. Они никак не угрожали Ирландии.