Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Куравлева

С именем Леонида Куравлева связана целая эпоха в истории отечественного кино. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выражая соболезнования родным и близким актера.

Ранее стало известно, что советский и российский киноактер, народный артист РСФСР скончался на 86-м году жизни.

"Любимый многими поколениями зрителей, Леонид Вячеславович сыграл более, чем в двухстах картинах самых разных жанров", - напомнил спикер, которого цитирует сайт ГД. По оценке Володина, работы Куравлева в фильмах "Вий", "Семнадцать мгновений весны", "Иван Васильевич меняет профессию", "Начало", "Афоня", "Место встречи изменить нельзя", "Ищите женщину" вошли в золотой фонд нашего кинематографа.

"Каждая роль Леонида Куравлева - это яркий, незабываемый образ, - считает Володин. - Леонида Вячеславовича отличали талант, высочайшее профессиональное мастерство и удивительное обаяние".