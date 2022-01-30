Врачи рассказали о помогающей разжижать кровь закуске

Медики рекомендуют при отсутствии противопоказаний включить в рацион такой продукт как оливки. В них есть практически все необходимые витамины и микроэлементы, отметила заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

По словам специалиста, продукт особенно важен для жителей больших городов с не самой лучшей экологией. Так, употребление оливок способствует выведению токсинов и даже солей тяжелых металлов, уточнила врач.

Диетолог и нутрициолог Ксения Черная отметила, что оливки способствуют разжижению крови и предотвращению тромбов.

"Главное - внимательно смотреть состав. В нем должны присутствовать вода, соль и в крайнем случае лимонная кислота", - предупредила она в интервью "Доктору Питеру", добавив, что больше всего полезных свойств у свежих оливок в масле или в рассоле, однако можно использовать и консервированный продукт.

Как объяснили специалисты, нелюбовь к оливкам у детей объясняется чрезмерно ярким вкусом продукта. С возрастом, когда чувствительность понижается, оливки уже не кажутся такими странными.

Ранее кардиолог Ахмет Карабулут рассказал, что красный виноград, будучи мощным антиоксидантом, помогает в разжижении крови, снижая вероятность образования тромбов, а также уменьшает воспаление сосудов.

При возникновении проблем со здоровьем - обратитесь к врачу. Подчеркивается, что продукты питания не могут быть панацеей при лечении каких-либо заболеваний.