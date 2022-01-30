Washington Post: Разведка Украины вывезла из Киева секретную документацию

Украинская разведка в целях безопасности вывезла из столицы Киева некую секретную документацию и часть оборудования на запад страны. Об этом сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на анонимных источников из числа чиновников.

"Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны", - цитирует публикацию РИА Новости.

По мнению издания, это говорит о том, что Украина готовится к эскалации напряжения на востоке страны. В то же время Washington Post отмечает неоднозначную реакцию со стороны европейских чиновников на последние заявления президента Украины Владимира Зеленского, который накануне обвинил СМИ в том, что нагнетают обстановку вокруг якобы готовящегося вторжения России, и призвал население не поддаваться панике.