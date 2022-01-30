Жил такой парень: уроки Леонида Куравлева

Как-то он слишком простоват для нынешних времен. Время-то хитрое и врущее. А он все время говорил - ну, если спросят, - какие-то наивные и незамысловатые слова. Да что там, он их не навязывал - и если чувствовал, что слышать не хотят, уединялся. Кажется, теперь это едва ли не единственный по-шукшински честный способ - сохранять достоинство. Так за ним в последние годы и тянулся шлейф "отшельника".

Народный артист Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, то ли от ковида, то ли нет. Все сообщения о смерти грустны по-своему.

Пашка Колокольников, его герой по прозвищу "Пирамидон" в шукшинском фильме "Живет такой парень", водил по Чуйскому тракту, по колдобинам жизни, свой грузовичок. Душа у Пашки нараспашку - только не везет в любви. Он геройски спас от большого взрыва и пожара нефтебазу - не очень-то поняв, что тут геройского. Какое интервью? И хитро просит симпатичную журналистку (которую играла Белла Ахмадулина) прийти еще раз завтра.

Он же такой - наивный фантазер, добрый и верный. Почему Шукшин так дорожил своим приятелем Куравлевым? С ним в кино входил такой незамутненный тип героя - истинно русского народного, Иванушки, если хотите, сказочного "дурачка" - в котором мудрости намного больше, чем у многих умников. Это такая простота, в которой никогда нет однозначности. Фильм Шукшина как был в шестидесятых бомбой для киноэкрана, так ею и остался: можно оказывается так вот просто и без спецэффектов заставить думать о сложности жизни, истинной и ложной красоте, добре и даже о морали.

И Пашке Колокольникову снились сны. Ему явилась девушка Настя в белом одеянии. Сначала он подумал - это Смерть. Но она опять приснилась и сказала, что она не Смерть, а настоящая Любовь.

И Пашка должен не сдаваться, а искать свою Любовь.

Жизнь Куравлева тоже прыгала, как тот Пашкин грузовичок на Чуйском тракте. Он был всегда немногословен, когда речь заходила о нем самом. "Я из очень бедной семьи: отец - слесарь, мама - парикмахер. Жили бедно, очень бедно, на краю Москвы". Отца потерял рано, маму в сорок первом сослали на Север - она уехала с маленьким Леней. Потом опять Москва, с трудом окончил школу. И во ВГИК пошел "от безысходности" - искал, где не надо сдавать математику. Его и отчисляли, и возвращали. Он снимался у друзей, в студенческих работах Шукшина, Тарковского.

История его любви была совсем не современная. Как влюбился девятиклассником в семиклассницу Надю, так и любил, и прожил с ней всю жизнь. Спокойно говорил: пусть, мол, не верят, крутят пальцем у виска, но Нина - единственная женщина в моей жизни. Она преподавала в школе английский. Все просто. В 2012 году Нины Васильевны не стало - прожили вместо больше полувека - отрезало от Куравлева половину по-живому. И не заживало до конца, он этого и не скрывал. И радовался - детям, внукам.

Хотя, казалось бы, его герои страшно несерьезны во всем, и в любви. Но в беззаботном слесаре Афоне - Афанасии Борщеве - таилась грусть и даже скрытая ирония. Все его герои - трогательные. Все - обаятельны и непросты, и даже остроумны. И ловелас Миша Дятлов из "Самой обаятельной и привлекательной". И жулик Жорж Милославский из "Ивана Васильевича". А Шура Балаганов из "Двенадцати стульев"? А инспектор Гранден в небыкновенном дуэте с героиней Софико Чиаурели ("Ищите женщину")?

О Куравлеве знающие люди говорили - он такой, абсолютно открытый, с одной стороны. Но с другой стороны, он всегда - "вещь в себе", доступная лишь очень и очень немногим.

Отчего он казался затворником? Отчасти потому, что не было достойных предложений, не было действительно классных сценариев - а за плечами у него такие мастера! Больше двухсот ролей - не шутка. Ушла жена. И мир вокруг так изменился, будто почва уходила из-под ног. Кругом ток-шоу, надо оставаться в маске - он же просто говорил, как думает. Сохранял достоинство. Прав или нет - он искренний всегда. И в этой простодушной и прямолинейной искренности его правда и его простая философия.

Слова из редких интервью теперь звучат, как тихие уроки Куравлева. Вот несколько цитат, оставшихся читателям. Стоит к ним прислушаться.

Чем можно помочь своей стране? "Самоотдачей, добротой к людям. Это все будет работать на нас и против тех, кого раздражает существование на Земле России".

Что ответить тем, кому важнее всего в жизни только деньги и успех? "Они не понимают, что человеческая жизнь-то очень быстро проходит... Вера должна сопровождать человечество всю жизнь, в Библии все написано, все сказано".

Что делать, если молодежь забывает нашу историю? "Молодежь - она и есть молодежь. Думает, что ей вечно жить и нечему учиться у прошлого. Но сколькому можно поучиться у военного поколения, сколько среди наших героев тех, кто собственным примером учит... Отношение к жизни у россиян - мудрое и патриотичное. К этому придет и молодежь наша".

Да что мы за народ такой? "Я бы акцент сделал на том, что мы народ добрый. Русская доброта другим непонятна. А человек запрограммирован быть хорошим. И если ты делаешь зло кому-то и живешь, как паразит, то в конце концов за это расплатишься. Наша национальная черта - доброта".