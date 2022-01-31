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31.01.2022 09:15
Рубрика: В мире

Бельгийским начальникам запретили беспокоить подчиненных в нерабочее время

Текст: Иван Сысоев

С 1 февраля бельгийский трудовой кодекс пополнится новой нормой. Отныне начальникам в нерабочие часы нельзя позвонить своему сотруднику по служебным моментам. А за самими подчиненными закрепили "право на отключение" - они официально могут не брать трубку и не отвечать на почтовые сообщения.

Обратиться к работнику в часы отдыха можно будет только при "исключительных и непредвиденных обстоятельствах, которые не могут подождать до следующего рабочего периода". Конкретно, что это за обстоятельства, в законе не прописано, что оставляет боссам некоторое "поле для маневра" при желании загрузить подчиненного в его свободное время.

Руководство страны считает, что новые правила помогут работникам справиться со стрессом и профессиональным выгоранием, особенно, когда удаленная работа все больше стирает границы между рабочим и личным временем. "Компьютер всегда включен, идет вал сообщений и звонков, - отмечают в правительстве - Надо защитить людей, дать им возможность спокойно отдохнуть и восстановиться".

Пока "правом на отключение" наделены только бельгийские госслужащие, однако в правительстве планируют распространить эти правила и на частный сектор. Правда, представители бизнеса в штыки воспринимают подобные инициативы, настаивая, что это навредит удобному гибкому графику работы и не будет способствовать ее эффективности.

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