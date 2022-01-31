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31.01.2022 09:00
Рубрика: Легковые авто

Британец ездил без прав и страховки 70 лет, пока не попался полиции

Текст: Григорий Гомельчук

В британском городе Булвелл, что находится неподалеку от Ноттингема, полиция поймала водителя, который ездил без прав и страховки больше 70 лет.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Мужчина впервые сел за руль еще ребенком, когда ему было двенадцать - в 1938-м, и с тех пор имеет непрерывный стаж вождения.

Задержать "злостного нарушителя" удалось благодаря новым дорожным камерам, которые засекли подозрительную машину без страховки и регистрации, после чего полиция тормознула синий MINI One у супермаркета Tesco Extra.

За рулем оказался пожилой человек, рассказавший патрульным, что водительского удостоверения у него нет и никогда не было. Несмотря на этот факт, мужчина никогда не попадал в аварии и, очевидно, не нарушал правила дорожного движения. По крайней мере, не попадался на этом.

Судя по фотографии, опубликованной полицией Булвелла, сейчас синий MINI находится на полицейской стоянке. Чтобы вернуться за руль, его владельцу придется заплатить очень приличный штраф и, несмотря на весь безаварийный стаж, сдать экзамен на права.