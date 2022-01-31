Чернышенко: Россия реализует научные проекты с более чем 30 странами

Россия участвует в 115 международных научных проектах с более чем 30 странами. На их реализацию в 2021 году было направлено свыше 950 миллионов рублей, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменениями климата, освоением космоса. Одно из наиболее важных направлений - взаимодействие российских ученых и Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где в экспериментах принимают участие 700 россиян из 20 институтов и вузов.

Среди других важных международных проектов - создание методов идентификации фармакологических мишеней и потенциальных лекарств для терапии рака печени. Работу ведут ученые Института цитологии и генетики СО РАН совместно со специалистами из Германии и Швейцарии. Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН вместе с Женевским, Амстердамским и Лёвенским университетами реализуют проект по исследованию терапии острого ишемического инсульта. В рамках международных проектов по развитию Арктики проводятся экспедиции научно-исследовательских судов.

Также московский Физтех при поддержке Минобрнауки ведет проект по строительству международной арктической станции "Снежинка". Это исследовательская инфраструктура для инженеров и разработчиков новых технологий для человека в Арктике. Проект был инициирован Россией в конце 2019 года и поддержан всеми арктическими странами, сейчас по нему ведутся проектно-изыскательные работы.